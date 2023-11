Online-Voting zum Follow me Award

Follow me Award 2023: Betriebsnachfolge in jeder Region

Wir suchen den oder die Nachfolger:in des Jahres! Zwölf Betriebe wurden von den Regionalstellen der Wirtschaftskammer Steiermark und den Follow me Partnerorganisationen zum Follow me Award 2023 nominiert. Diese Vorzeige-Nachfolgebetriebe stehen ab 1. November 2023 bis 30. November 2023 in den Kategorien familieninterne Nachfolge und familienexterne Nachfolge zur Wahl zum Nachfolgebetrieb des Jahres 2023.