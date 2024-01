Angst vor Fluch von Pompeji: Warum Diebesgut zurückgegeben wird

Es liegt im Ermessen jedes Pompeji-Diebes, ob er an an Flüche glaubt oder nicht –Archäologen freilich haben nichts gegen so ein Gerücht: Es bringt kleine Schätze zurück und schreckt Nachahmer ab.