In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer Suchaktion in den Weißenbacher Wänden. Ein 46-jähriger aus China hatte sich völlig verirrt.

29 Kräfte der Bergrettung waren im Einsatz © Radaelli

Der 46-Jährige plante eine Wanderung von Weißenbach bei Liezen in Richtung Schafberg: Er verirrte sich am Weg dorthin aber in die Weißenbacher Wände - auf einer Seehöhe von etwa 1350 Meter, in sehr steilem, unwegsamen Felsgelände.

Von dort fand er nicht mehr zurück. Abends schickte er an seine Freunde per Handy Fotos von seinem Standort, bevor der Akku leer war. Das half den Rettungskräften, aber nur bedingt. Ein Hubschrauber unterstützte in der Nacht die 29 Mann der Bergrettungen aus Liezen und Stainach mit zwei Suchflügen mit Nachtsichtgerät. Vergebens: Die Suchaktion musste gegen 2 Uhr erfolglos abgebrochen werden.

Kurz nach Sonnenaufgang konnte von Bergrettern aus Liezen ein Rucksack in der steilen Felswand auf einer Höhe von 1400 Meter gesichtet werden. Sowohl mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C14 als auch mit dem Polizeihubschraubern aus Graz und Klagenfurt wurde das Suchgebiet mehrmals abgeflogen. Ebenfalls waren 34 Bergretter, davon drei Hundeführer mit ihren Hunden alarmiert und bei der Suche nach dem Vermissten eingesetzt.

Der Vermisste wurde schlussendlich durch Bergretter, die am Weg zum Einsatz waren, im Ortsgebiet von Weißenbach bei Liezen gegen 9.15 Uhr gefunden. Der Chinese, er wohnt im Bezirk, hatte sich in der Nacht ohne alpine Ausrüstung durch die Weißenbacher Wände gekämpft.