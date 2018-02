Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer lädt zum Suchtgipfel ins Grazer Rathaus © Jürgen Fuchs

An zwei Händen lässt sich abzählen, wie viele Ärzte in Graz Therapien für Drogenkranke anbieten. Es sind genau neun. Was die Lage dramatisch werden lässt: Das Durchschnittsalter dieser neun Ärzte liegt bei 65 Jahren. Und jener Arzt, der rund ein Drittel (!) aller Drogenpatienten betreut – 300 der insgesamt 900 – ist bereits 67 Jahre.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.