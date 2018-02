Was bleibt von Olympia in Südkorea?

Neue Märkte für den Wintersport, Frieden in Korea und sportlich auch für Österreich ein Fest: was von den XXIII. Winterspielen bleibt. Und was nicht.

Der größte Feind des Faktischen bei Olympischen Spielen ist die Luftlinie. Soll heißen: Wenn man irgendwo nur über die Straße gehen müsste, um ans Ziel zu kommen, ist es meist so, dass man tatsächlich noch einen 200-Meter-Schwenk entfernt ist. Egal, ob mit dem Bus, dem Auto oder zu Fuß. Man kann dieses Bild aber auch als Metapher verstehen. Selten kann man sich Themen rund um Olympia linear annähern, meist braucht es viele Erklärungen und Ergänzungen, bis man wirklich am Ziel ist. So auch diesmal. Das Internationale Olympische Comité (IOC) hat mit der Vergabe nach Südkorea den Weg der Ausweitung der Märkte weiter beschritten, der in vier Jahren in Peking seinen Höhepunkt finden wird.

