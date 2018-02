Facebook

Thomas Müller (Mitte) traf gegen Besiktas gleich doppelt und steuerte einen Assist bei © APA/AFP/SVEN HOPPE

Eine erste Vorentscheidung in der Allianz-Arena fiel bereits in der 16. Minute. Da stürmte Robert Lewandowski auf den Besiktas-Kasten zu und Domagoj Vida wusste sich nicht anders zu helfen, als die Notbremse zu ziehen. Eine klare Rote Karte für den früheren Leverkusener, der im Winter aus Kiew nach Istanbul kam.

Trotzdem mussten die Münchner Fans bis zur 43. Minute warten, ehe das 1:0 fiel. Einen Pass von Kingsley Coman leitete David Alaba im Strafraum an Thomas Müller weiter und das bayrische Urgestein staubte zur verdienten Führung für die Münchner ab.

Müller schoss James ab

Die kurioseste Szene des Spiels passierte in der 28. Minute. Müller zog im Strafraum der Gegner ab, traf aber nicht das Tor, sondern knallte den Ball an die Schläfe seines Mitspielers James Rodriguez. Zwar konnte der Kolumbianer zuerst noch weiterspielen, musste aber noch vor der Pause durch Arjen Robben ersetzt werden.

Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Zuerst wuchtete Lewandowski in der 50. Minute den Ball noch an die Stange, zwei Minuten später war er aber drin. Im Doppelpass mit Müller wird Lewandowski rechts im Strafraum perfekt in Szene gesetzt. Von der Torauslinie gibt der eigentliche Torjäger flach in die Mitte. Am Elfmeterpunkt kommt Coman völlig freistehend zum Schuss und schiebt links unten ein.

Damit war der Bann endgültig gebrochen - jetzt begann das Bayern-Werkl zu laufen. Und in der 66. Minute erhöhte Müller nach einer idealen Vorlage von Joshua Kimmich auf 3:0. In der 79. Minute folgte das 4:0. Einen Schuss von Mats Hummels kann der Besiktas-Goalie nur kurz parieren, Lewandowski knallte daraufhin den Ball in die Maschen. Das 5:0 gab es dann noch in der 88. Minute, als Lewandowski nach herrlicher Müller-Vorlage ins leere Tor traf.

Zwei Mal Pfosten

Im zweiten Spiel des Abends verlief die erste Hälfte, wie zu erwarten war: Barcelona hielt die Kugel und versuchte sich mit 70 Prozent Ballbesitz in den Strafraum der Blues zu kombinieren. Chelsea stand mit elf Mann tief in der eigenen Hälfte und lauerte auf Konter. Und das beinahe mit Erfolg, denn der Brasilianer Willian knallte den Ball gleich zwei Mal an den Pfosten.

In der zweiten Hälfte hatten wiederum die Spanier mehr vom Spiel und kamen auch zu der einen oder anderen Chance, doch war es Willian, der in der 62. Minute endlich traf. Und das mit einem sehenswerten Schuss vom Sechzehner, der sich rechts von der gesamten Barca-Verteidigung ins Tor schwindelte.

Am Spielverlauf änderte das nichts - Barca drückte weiter und wurde in der 75. Minute auch endlich erlöst: Kanté spielt einen durchaus riskanten Pass Richtung eigenen Strafraum. Der Ex-Gladbacher Christensen rutscht aus und legt damit Iniesta den Ball in den Fuß. Der Routinier hebt den Kopf und legt ab in die Sechzehnermitte zu Lionel Messi. "La Pulga" hält die Innenseite rein und befördert elegant das Leder flach über die Linie. Es war das erste Tor Messis gegen Chelsea überhaupt.

Das 1:1 war zugleich der Endstand. Die Katalanen haben sich damit eine ideale Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März geschaffen.