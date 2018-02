Am Taxberg hatte ein Autolenker am frühen Morgen bei einem Ausritt von der B66 viel Glück. Am Vormittag kam eine Frau mit ihrem Pkw von der L201 nahe Unterstorcha ab und in Glojach mussten die Florianis gegen Mittag binnen einer Stunde gleich zwei Fahrzeuge bergen.

Die Spuren im Schnee zeigen den Weg des Pkw neben der B66. Der Fahrer schaffte es, das Fahrzeug zwischen den großen Bäumen durchzusteuern © Helmut Steiner

Winterliche Fahrverhältnisse brachten einen Südoststeirer am Donnerstag in der Früh auf der B66 am Taxberg ordentlich in Bedrängnis. Der aus Richtung Bad Gleichenberg kommende Pkw-Lenker kam gegen vier Uhr in der Früh in der ersten Haarnadelkurve ins Rutschen und schlitterte von der Fahrbahn. Dann legte er einen regelrechten Slalom hin und steuerte sein Fahrzeug zwischen den großen Bäumen, die auf der Böschung stehen, hindurch. Nach rund 20 Metern kam der Pkw zum Stillstand. Er wurde nur leicht beschädigt, weil er einen kleineren Baum berührt hatte. Karl Fink, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Mühldorf schildert den Vorfall mit brandaktuellem Bezug zum Olympia-Slalom so: "Der Hirscher ist ausgefallen, aber dieser Autofahrer hat den Slalom geschafft." Der Lenker blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Mühldorf - im Einsatz mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen - zog den Pkw mittels Seilwinde auf die Straße zurück. Der Autolenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

In den Graben gerutscht

Kurz vor acht Uhr rückte die Feuerwehr Gossendorf zu einem Einsatz im Ortsgebiet aus. Sie eilte einem Südoststeirer zu Hilfe, der mit seinem Fahrzeug in den Graben gerutscht war und machte sein Fahrzeug wieder flott. Fünf Kameraden standen im Einsatz.

Die Feuerwehr Hatzendorf musste auf der Gemeindestraße in Kirchenegg einen Pkw - gelenkt von einem Südoststeirer - aus dem Graben ziehen, der kurz nach acht Uhr von der Straße gerutscht war. Die Hatzendorfer Florianis waren mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz.

Straßensperre auf der L 201

Kurz nach 8.30 Uhr kam eine Autolenkerin aus der Südoststeiermark in der langgezogenen Kurve vor der Abzweigung nach Reith mit ihrem Pkw von der L201 (Verbindung zwischen Feldbach und Kirchberg an der Raab) ab und landete in einem Acker. Dabei überschlug sich das Auto sogar ein Mal.

In Unterstorcha kam eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich dabei. Foto © FF Berndorf

Die Frau wurde von der Rettung ins LKH Feldbach gebracht. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Am Pkw entstand Blechschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Berndorf und Feldbach. Die Feldbacher Florianis - Einsatzleiter war Kommandantstellvertreter Luigi Pisano - bargen das Unfallfahrzeug in einem rund 15-minütigen Einsatz mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeug.

Die Feuerwehr Glojach musste binnen einer Stunde gleich zwei Fahrzeuge bergen. Foto © FF Glojach

Um 10.45 wurde die Feuerwehr Axbach alarmiert weil ein Südoststeirer mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße in den Graben gerutscht war. Auch die Feuerwehren St. Stefan im Rosental und Paldau wurden alarmiert. Der Lenker blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde mittels Seilwinde geborgen.

Kurz vor Mittag hatten dann die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glojach Stress. Binnen einer Stunde mussten sie im Bereich Oberglojachberg gleich zwei Pkw-Lenker aus einer misslichen Lage befreien. Beiden war die schneeglatte Gemeindestraße zum Verhängnis geworden. Ein Südoststeirer war in einer Kurve mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen tiefen Graben gestürzt. Beim zweiten Unfall - diesmal saß ein Mann aus dem Bezirk Leibnitz am Steuer - endete die Fahrt im Wald. Beide Lenker blieben bei den Zwischenfällen unverletzt. Die Feuerwehr Glojach war beim ersten Unfall mit neun und beim zweiten Unfall mit elf Mann im Einsatz.

Feuerwehr half beim Auflegen der Schneeketten

Auf der schneeglatten Fahrbahn einer Gemeindestraße im Ortsteil Petzelsdorf (Gemeinde Fehring) kam der Lenker eines Kleintransporters kurz nach Mittag in Bedrängnis. Es verschnitt das Fahrzeug an dem bergaufführenden Straßenabschnitt in den Schnee und dann gab es kein Weiterkommen, wie Christian Hammer, Kommandant der Feuerwehr Fehring berichtet, der den Einsatz mit neun Mann und zwei Fahrzeugen leitete. Die Feuerwehrleute halfen dem Lenker Schneeketten am Transporter anzulegen und machten das Fahrzeug mittels Seilwinde wieder flott.

