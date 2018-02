Bis Samstagnacht kommt im Süden Österreichs noch einmal eine ordentliche Packung Neuschnee hinzu, in den Bergen sind vereinzelt bis zu 40 cm möglich. Und dann wird es richtig kalt.

Winter in der Steiermark

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fahrzeugbergung auf der L302 bei Judendorf-Straßengel © Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel

Der Winter hat uns weiterhin fest im Griff. Hielten die Schneefälle vor allem im Süden des Landes am Dienstag und am Mittwoch die Einsatzkräfte und die Straßendienste auf Trab, so gibt's auch heute keine Verschnaufpause. Im Gegenteil: