"Borowski und das Land zwischen den Meeren": Christiane Paul und Axel Milberg © (c) NDR/Christine Schroeder

Wie der Wind zieht eine Flüsterstimme über den Strand der fiktiven aber malerisch schönen Nordseeinsel Suunholt: Mit dieser Szene beginnt heute Borowskis (Axel Milberg) erster „Tatort“ nach dem Abgang von Sibel Kekilli als Sarah Brandt. Borowski wird von Kiel ans Wattmeer geschickt, um den Mord an einem Mann untersuchen, der schon Jahre zuvor untergetaucht war. Seine frühere Familie dachte, er wäre längst tot. In der geheimnisvollen neuen Lebensgefährten des Verstorbenen (grandios: Christiane Paul) findet der Kommissar eine Vertraute, was nicht ohne gefährliche Konsequenzen bleibt.

Was einfach beginnt, wird zunehmend knifflig. Mit jeder Antwort entstehen zwei neue Fragen. In einer geheimnisvollen Atmosphäre verliert Borowski im Insel-Krimi schrittweise die Kontrolle. Verwirrende Traumszenen und Rückblenden tun ihr Übriges, um dem Seher einiges abzufordern. Dennoch lohnt das Dranbleiben. Und Kekillis Figur dürften nur wenige vermissen.

