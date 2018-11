Facebook

Unter Lustern aus Salatzangen: Dreihaubenkoch Richard Rauch mit seiner Schwester, Sommeliére Sonja Rauch in der neuen Villa Rosa © (c) oliver wolf foto gmbh

Ein Name hat in der Familie von Sonja und Richard Rauch Tradition - nicht nur Oma Rauch, auch die Uroma trug schon den Namen Rosa. Und weil das Haus schräg gegenüber dem Familiengasthof schon immer von Rosen umrankt war, stand der Name für das frisch erblühte Haus von Anfang an fest: Villa Rosa sollte das Haus heißen, das künftig eine moderne Küche und sechs Zimmer für die Gäste des Dreihaubenkochs beherbergen sollte. Aber der Reihe nach.

