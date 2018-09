Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Klassiker unter dem Katzenspielzeug: die Filzmaus © Michèle Brunnmeier

Ab ins Körbchen? Für die meisten Samtpfoten abenteuertechnisch kein vielversprechendes Angebot. Kisten, herrenlose Verpackungen, der Kuschelteppich im Wohnzimmer oder der Kopfpolster im Bett - all das wird gekonnt belagert. Es scheint fast so, als stecke dabei ein kleines bisschen Absicht dahinter. Doch was tun, wenn die Prinzessin auf der Erbse wieder einmal die Hängematte als ihre eigene auserkoren hat? Vorschlag: ihr eine eigene basteln. Was es braucht, damit sich Ihre Katze schon bald auf ihrem eigenen Untersatz ins Schlummerland wippen kann, verrät Autorin Stephanie Friedrich. Die Freischaffende ist Modedesignerin und Dozentin für angewandte Kunst. Mit „Morle schnurrt“ bringt sie Anregungen für Wohnaccessoires zum Selbermachen ins Bücherregal.