Miete - was zahlt man eigentlich? © (c) leszekglasner - stock.adobe.com

Der größte Kostenfaktor für jede Mietpartei ist der Mietzins. Er prägt über die komplette Zeit des Mietverhältnisses die persönliche Ausgabensituation wesentlich. Die Miete (also der Gesamtmietzins) setzt sich üblicherweise aus folgenden Bestandteilen zusammen: dem Nettomietzins, plus Betriebskostenanteil und plus Umsatzsteuer.