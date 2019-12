Expertentipp Mietrecht: Muss ich meine Weihnachtsbeleuchtung melden?

Schön, so eine Weihnachtsbeleuchtung am Balkon, doch was halten die Nachbarn davon? Und muss man die schmucke Aktion mit den Lichterketten nicht dem Vermieter melden? Experten der Mietervereinigung haben die Antwort.