"In vielen Fällen handelt es sich bei diesem Service nicht um eine unverbindliche Reservierung oder einen Besichtigungsschein, der vorgelegt wird, sondern um ein Mietanbot", warnt Christian Lechner von der Mietervereinigung Steiermark. Dieses sei ein verbindliches Angebot an den Vermieter, eine Wohnung zu den im Anbot angegebenen Bedingung anzumieten. "Wer ein Mietanbot unterschreibt, gibt eine bindende Erklärung ab, die Wohnung zu einem bestimmten Mietzins anmieten zu wollen", sagt der Jurist und ergänzt: "Das Anbot sollte unbedingt befristet werden. Denn ab Abgabe des Anbots entscheidet nur mehr der Vermieter, ob er auf Basis dieses Mietanbots einen Mietvertrag abschließen will oder nicht.