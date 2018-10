IMMOBILIEN-OMBUDSMANN„Die Mieter sollen damit ein Druckmittel haben“

Facebook

Baulärm stellt eine erhebliche Einbuße der Wohnqualität dar © Illustration: Sinisa Pismestrovic

Der Mieter hat das Recht, die Miete zu reduzieren, wenn er in seiner Mietwohnung nicht mehr so wohnen kann, wie das bei Abschluss des Mietvertrages vereinbart worden ist. Mit dem Recht zur Mietzinsreduktion soll der Mieter auch ein Druckmittel gegen seinen Vermieter haben, damit dem Mieter während der gesamten Dauer des Mietverhältnisses die Wohnung im vereinbarten Zustand zur Verfügung steht. Der Vermieter soll also zu einem Handeln bewegt werden, damit er einen Schaden repariert etc.