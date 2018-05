Vom Nachbarn verfolgt und bedroht

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wer sich bedroht fühlt, sollte sich rechtzeitig wehren!

FRAGE: Ich wohne in einem kleinen Haus mit Garten. Der Nachbar auf der einen Seite ist ein unangenehmer Zeitgenosse, der mich in der Vergangenheit bereits mehrmals bedroht und beschimpft hat. Darüber hinaus stellt er sich oft auf einen erhöhten Punkt seines Grundes und beobachtet mich eine geraume Zeit lang ganz genau. Dieses Verhalten ist mir sehr unangenehm. Was kann ich dagegen tun?