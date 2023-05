Inneneinrichtung mit vornehmer Zurückhaltung - denn in dem Haus aus der Feder des oberösterreichischen Büros "F2 Architekten" sollen Natur und Panorama im Zentrum stehen.

Wer sich schwer zwischen See oder Berg entscheiden kann, der ist in diesem Haus wohl genau richtig. Stellt sich nur die Frage, wem man mehr Beachtung schenkt? Dem Traunsee, der einem an Sonnentagen glitzernd, samtig zu Füßen liegt, oder dem Traunstein, der seinen massiven Bizeps spielen lässt? Schwere Entscheidung – eines war für die Besitzer aber von Beginn an klar: Diese Aussicht muss im Fokus stehen.