Wie Künstler Philipp Grein mit seiner Frau Lisa und den Zwillingsbuben David und Felix Leben in den oberen Stock bringt.

Mit seiner Frau Lisa zog auch die Farbe in den Dachboden ein, erklärt Philipp Grein beim Milchaufschäumen in der Küche. Die eineinhalbjährigen Zwillinge David und Felix sind gerade mit ihrer Mama zu Besuch bei den Großeltern mütterlicherseits – ihr Papa wird sich vorab aber wohl die Erlaubnis der beiden kleinen Haubenköche geholt haben, auch durch ihre Puppenküche führen zu dürfen. „Ich wohne seit meinem 15. Lebensjahr in diesem Dachboden. Es war einfach ein Traum, wir hatten die besten Partys“, erinnert sich der 34-Jährige zurück.