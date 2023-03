Mit vielen Fotos. In diesen Luxus-Immobilien kann man seine Lieblingsfilme auf der großen Leinwand genießen - und muss dafür nicht einmal aus dem Haus gehen. Fehlt nur noch das Popcorn. Aber auch dafür wird sich wohl eine Lösung finden.

Die Academy Awards gehören zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen der Filmindustrie und werden am 12. März 2023 zum 95. Mal in Los Angeles verliehen. Pünktlich zum Event präsentiert der Immobilienmakler Engel & Völkers eine exklusive Auswahl internationaler Immobilien, die das Kinofeeling in die eigenen vier Wände bringen und die Oscar-Highlights hautnah miterleben lassen. „Immer mehr Privathaushalte richten sich Räume für eigene Kinos ein, gerade im internationalen Luxussegment ist der Fokus auf cineastisches Entertainment sehr groß. Die Ausstattung variiert je nach Geschmack und Bedürfnissen der Eigentümer. Dem Kino-Feeling sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von kleinen Leinwänden bis hin zu großen Sälen mit Vintage-Kinosesseln und Dolby-Atmos-Soundsystemen ist alles dabei”, erklärt Georg Petras, CEO von Engel & Völkers Griechenland.

Filmreifes Anwesen in Mallorca

Das 3,18 Hektar große Anwesen nahe Santa Maria besteht aus einem Haupt- und einem Nebengebäude mit insgesamt sieben Schlafzimmern und acht Badezimmern. Hervorzuheben ist der große Keller mit einem luxuriösen Kinoraum. Der Außenbereich verfügt über einen Lounge-Bereich, einen großen Swimmingpool sowie ein Weinbaugebiet.

Filmreifes Chalet in Kitzbühel

Dieses Chalet in Reith bei Kitzbühel bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den Wilden Kaiser, sondern auch einen eleganten Kinoraum.

Filmreife Villa in Marbella

Diese Golfvilla im Marbella Club Golf Resort bietet neben einem Spa-Bereich auch einen edlen Kinoraum, welcher mit der besten Technik ausgestattet ist. Das dunkle Raumdesign kombiniert mit der modernen Lichtgestaltung ermöglicht jederzeit das perfekte Kinoerlebnis.

Filmreife Maisonette im Herzen Athens

Diese luxuriöse, 367 Quadratmeter große Maisonette-Wohnung liegt im elitären Stadtteil Kolonaki in Athen und bietet vier Schlafzimmer und einen direkten Zugang zur lebhaften Innenstadt. Zum Gebäudekomplex gehören eine Dachterrasse mit Blick auf das Meer und die Akropolis, ein Innenpool, ein Empfangsbereich mit 24-Stunden-Sicherheitsdienst sowie ein moderner Kinobereich, der den Eigentümerinnen und Eigentümern die Möglichkeit zum Zusammenkommen gibt und zu gemeinsamen Kinoabenden im eigenen Zuhause einlädt.

Filmreife Villa in Los Cabos

Das luxuriöse Einfamilienhaus ‘Casa Escondida’ in der Gated Community Fundadores in Puerto Los Cabos wartet mit einem herrlichen Blick auf das Meer sowie zahlreichen privaten Annehmlichkeiten auf. Die Villa verfügt über Highlights wie einen Pool, ein Fitnessstudio, einen Pickleballplatz sowie ein gemütliches wie authentisches Heimkino im Keller des Hauses, welches genügend Platz für Familie und Freunde bietet.