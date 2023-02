Routinen sind zwar nicht das halbe Leben, aber das Leben ist mit ihnen nur halb so chaotisch. Daher gehören sie bei Familie Koslowsky auch fix zum Alltag dazu. Schon am Abend packen die beiden Töchter die Schultasche für den kommenden Tag, und auch die Kleidung wird vorab zurechtgelegt. „Man muss in der Früh dann einfach nicht mehr so viele Entscheidungen treffen. Es geht alles schneller und leichter“, erklärt Lilly Koslowsky, die in Sachen Ordnung immer einen Rat weiß – betreibt sie doch seit Jahren den Blog „stilles bunt“. Hier zu finden: praktische Tipps rund um Ordnung, Wohnen und Einrichten.