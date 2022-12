Katze Kalotta hat sich auf der sonnigen Sofalehne im Erker des Hauses eingerollt, während ihr Brüderchen Kringel, akut alarmiert aufgrund des Besuchs, wie ein Pfitschipfeil das Weite sucht. Bleibt also genug Zeit für ihre Besitzerin, die Kinderbuchautorin und -illustratorin Eleni Livanios, tiefer in die Geschichte des Hauses einzutauchen, das sie vor zwölf Jahren auf Anhieb überzeugte. "Ich habe es in einem ganz kleinen Inserat in der Kleinen Zeitung entdeckt", sagt sie und lacht.