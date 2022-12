Wie lassen sich unzählige Sammlungen und gemütliches Wohnen vereinen? Christine Fuchsbichler-Sluga und Taliman Sluga verraten es.

Der Hausherr kann Ähnlichkeiten mit dem Weihnachtsmann nicht leugnen, die Küche ist aus Tannenholz und auf dem Küchentisch steht das „Europäische Weihnachtskochbuch“, das aus der Feder des Herren mit dem weißen Rauschebart stammt. Doch damit nicht genug – denn in den Vitrinen und Regalen stapeln sich altes Spielzeug und Hunderte Teddybären – aber man befindet sich nicht etwa in einer Weihnachtswerkstatt am verschneiten Nordpol, sondern schlicht und einfach in einer Mietwohnung in Graz. „Ich bin ein emotionaler Sammler, kein systematischer“, fasst es Taliman Sluga zusammen und lacht.