Geheimfächer in Möbeln und Teekränzchen mit der Queen: Wie sich Architektin Fanny Justich in Graz ein farbenfrohes Schmuckkästchen voller unerwarteter Details geschaffen hat.

Geheimfach – mit diesem Wort begibt sich Fanny Justich regelmäßig auf Online-Gebrauchtwarenplattformen auf die Suche nach spannenden Möbelstücken. "Man findet diese Fächer oft in Barockschränken oder -tischchen. Ich finde das unglaublich aufregend", sagt die 49-Jährige in der Küche. Von der gegenüberliegenden Wand blicken Queen Elizabeth II. samt Gemahl Philip ernst auf das Geschehen – in Form einer zur Uhr umfunktionierten Keksdose. Sie ist eines von Justichs selbst designten Stücken, denn als "Fanny et mari" verwandelt die Architektin seit mittlerweile elf Jahren Altes und Gebrauchtes mit Witz und einer Portion Geschick in Dekoratives für die eigenen vier Wände. Werfen Sie hier einen Blick in das Atelier der Architektin.