Zu Gast bei Designerin Eva Poleschinski – bei der sich die ganze Welt und eine Vielzahl an Erinnerungen in einem Regal versammeln.

Modedesignerin Eva Poleschinski trägt heute einen isländischen Gletscher, doch keine Angst, die Stimmung liegt weit über dem Gefrierpunkt. Unter anderem auch, weil Hündin Shiva zu Gast ist und den Besuch sofort im Sturm erobert. Die zweijährige Retriever-Dame ist nicht nur ein Geysir der Herzlichkeit, sondern auch Neuzugang in der Wiener Altbauwohnung. Die Hündin pendelt zwischen Hartberg, Bruck an der Mur und Wien. "Wir teilen uns die Obsorge mit meinen Eltern und es klappt unglaublich gut", erklärt die 38-jährige Designerin in den hohen Räumen ihrer Wohnung. "Ich liebe den Wiener Altbau, ich bin ein Freigeist und brauche Luft zum Atmen, mir geben so hohe Räume ein richtiges Freiheitsgefühl."