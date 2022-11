Mit vielen Fotos. Früher lebten sie zu elft unter einem Dach. Nun sind Astrid und Gottfried Hofmann-Wellenhof flügge geworden – natürlich nicht ganz ohne Unterstützung ihrer Familie.

Zu Spitzenzeiten hat eine ganze Fußballmannschaft im Hause der Hofmann-Wellenhofs gelebt – zwei Erwachsene und neun Kinder – drei Töchter, fünf Söhne und ein Adoptivsohn. Kurz: Hier war immer etwas los. Das 130 Quadratmeter große Haus in Graz-Eggenberg, das die Familie im Jahre 1984 gekauft hat, wurde dabei verständlicherweise Kind für Kind adaptiert und erweitert. Dachboden und Keller wurden ausgebaut und das Gartenhaus zum Wohnhaus umfunktioniert. „Es war uns nie zu eng oder klein“, schwelgen Astrid und Gottfried Hofmann-Wellenhof in ihrem sonnigen Garten in Erinnerungen. „Als wir damals einzogen sind, hatten wir aber auch erst ein Kind.“