Wie so oft im Leben kam es anders als geplant. „Wir wollten ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen. Modern, mit Flachdach“, sagt Joachim Kräuter. Im Hintergrund glitzert der Pool in der Spätsommersonne, während sich Hund Gino – „er ist unser Haus- und Bademeister“ – nach der stürmischen Begrüßung der Gäste in den Schatten des Hauses zurückzieht, das völlig anders aussieht, als es der 46-Jährige gerade eben geschildert hat. „Nachdem wir vergeblich nach Grundstücken gesucht haben, wollten wir ein altes Haus kaufen, abreißen und neu bauen“, fügt Hausherrin Doris Meschnigg hinzu. „Wir wollten aber nie ein altes Haus herrichten“, sagen beide und lachen im Duett beim Blick auf ihr jetziges Heim: ein zweistöckiges, mit viel Liebe saniertes Haus, Baujahr 1911. Was sagt man über Pläne? Während man sie macht, wirft das Leben sie über den Haufen.