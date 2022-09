Als kleines Kind schon, als Chiara Kiskiras bei ihrer Oma zu Besuch in Weitersfeld an der Mur war und mit ihren Geschwistern das verfallene Wirtschaftsgebäude samt Rauchkuchl oder das Kellerstöckl durchstreifte, wusste sie – hier will ich einmal ein Haus bauen. „Es war damals der Platz der großen Abenteuer für uns“, sagt die 45-Jährige in ihrem offenen Wohn- und Esszimmer mit Blick ins Grüne.