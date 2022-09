Etwas abseits, aber trotzdem mittendrin – genau das mache den Charme der Häuser aus, erklärt Renate Kogler, während sie das Kellerstöckl aufsperrt, das unweit der Dreisiebnerkapelle in Leutschach liegt und an diesem Tag wie extra bestellt von der Sonne ausgeleuchtet wird. Dazu passend zwitschern die Vögel und der Wind raschelt leise in den Blättern – ein guter Platz. „Wir sind hier an der südsteirischen Weinstraße, aber dann doch etwas abseits, so dass man hier voll und ganz die Ruhe genießen kann“, sagt die 53-Jährige, als sie das Kellerstöckl betritt, das in einem gelungenen Mix aus Urig und Modern neu gestaltet wurde.