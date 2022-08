"Wir haben uns viele Häuser angeschaut, sehr viele Häuser", sagen Bauherrin und Bauherr. Dabei hätten sie erfahren, was man so erfährt, fährt man durch das Steirerland und ist am Thema "Baustelle Land" interessiert. Leider zu oft sei man angesichts jeder Menge Bausünden durchgerüttelt worden. Da können die Straßen noch so gut sein.