Die Thujenhecke musste weichen, damit das mobile Zuhause der Osters – ein Wohnmobil mit sieben Metern Länge und 2,20 Breite – auch in der neu errichteten Einfahrt des jetzigen Domizils Platz findet. Die nächsten Trips nach Kroatien sind bereits geplant. „Wir sind schon in jungen Jahren immer an die kroatische Küste gefahren. Meistens sind wir in Rovinj oder Porec, aber auch im restlichen Kroatien“, erzählt Karl Oster in der Küche ihres „Stützpunktes“ in Bärnbach, nachdem eventuelle verwandtschaftliche Verhältnisse mit der Autorin dieses Textes geklärt sind. Kurz: In den Stammbäumen finden sich einige Überschneidungen. Die Welt ist klein, aber das muss man den Besitzern eines Wohnmobils wohl nicht sagen.