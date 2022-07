Als würde man in seiner fertigen Küche stehen, das war wirklich unglaublich.“ Andreas Eder ist noch immer ganz begeistert von der 3-D-Planung via Virtual Reality. „Man kann damit auch Abstände und Dimensionen viel besser einschätzen. Deswegen haben wir uns in der Küche auch für Betongrau mit schwarzen Geräten entschieden. Das hätten wir uns nie vorstellen können und wir hätten uns auch sicher nie getraut, sie in so einem modernen Stil einzurichten“, erinnert sich der 43-Jährige an jene Zeit zurück, als die Küche des Hauses noch ein virtueller Raum war.