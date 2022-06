Helmut Perner hat sich mit einer Zigarre und einem Glas Rotwein in den Schatten zurückgezogen. In den Baumkronen gibt es Spatzen-Gezeter, aber auch andere Artgenossen mischen mit. Ein fein geknüpfter Klangteppich aus Zwitschern, Singen und Trällern legt sich über den Garten, der friedlich in der Nachmittagssonne badet. Umgeben von der blühenden Pracht übernehmen die Glückshormone die Oberhand. Hektik und Stress werden zur fernen Erinnerung an eine Welt irgendwo da draußen hinter dem Gartentor, während die Perners in die Geschichte dieses Stücks Erde eintauchen.