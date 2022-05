Grüner Filzboden, dunkle Einbaumöbel und Perlenschnurvorhang als Abtrennung zur Küche. "Es hat alles ein wenig gedrückt, obwohl es ja durchaus gut durchdacht war", resümiert die Grazer Interior-Designerin Simone Kovac dieses interessante Projekt. Es galt, im beschaulichen Bad Mitterndorf eine 45 Quadratmeter große Ferienwohnung aus den 70er-Jahren aufzufrischen sowie an die Bedürfnisse von zwei Erwachsenen und drei Kindern im Alter von 11 bis 17 Jahren anzupassen. "Sie sollte aber auch so gestaltet sein, dass man zu zweit oder als Freundinnenrunde hier einige Tage verbringen kann, ohne dass es aussieht oder sich anfühlt wie in einem Ferienlager." Kurz: kleiner Raum, viele Möglichkeiten. "Ich liebe solche Herausforderungen, weil man ganz genau überlegen muss, um alles reinzubringen, es ist wie Tetris", schwärmt die Einrichtungs-Expertin.