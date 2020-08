Facebook

Alex Samyi und Ulli Samyi-Egger auf der Treppe zu „Scandal in Paradise“ © (c) © oliver wolf

Der 28. Juli 2014 war ein in mehrfacher Hinsicht bedeutendes Datum. Genau hundert Jahre davor hatte der Erste Weltkrieg begonnen. Alex Samyi und Ulli Samyi-Egger eröffneten ihr Museum. Das Museum am Bach, „das erste für Systemkunde“, wie Samyi betont. Will heißen: „Wir zeigen Kunst in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen.“ In der Ausstellungspremiere des von einem „hoch engagierten Verein“ mitgetragenen Museums ging es um Kunstströmungen, die Anfang des vorigen Jahrhunderts dezidiert gegen den auch von vielen Künstlern und Intellektuellen bejubelten „Großen Krieg“ auftraten. Wie etwa Dada im Gegensatz zum martialischen Futurismus. Aktuell widmet man sich anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ dem Komplex „Zur Freiheit der Wahl“. Als Thema in Zeiten wie diesen aktueller denn je.