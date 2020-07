Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ferienhaus "Sauvignon blanc" © (c) © oliver wolf

Ursprünglich war das Grundstück für das eigene Haus vorbestimmt. Auf einer Anhöhe umgeben von saftig grüner Natur, Weingärten und Wald wollten Brigitte und Karl Hammer mit ihren Kindern wohnen. Einfach, weil die Natur rundherum so herrlich war. Allein, die Lebensumstände änderten sich. Die Familie zog schließlich in die Nähe des eigenen Bauunternehmens und das Grundstück blieb vorerst über Jahre, wie es war. Im Urlaub in Kärnten schnappte Karl Hammer sich eines Abends ein paar Blätter Papier und begann zu zeichnen. Warum auf diesem verlockenden Stück Erde kein Ferienhaus bauen? Zwar mit der kleinstmöglichen Quadratmeteranzahl, sodass sich eine vierköpfige Familie darin auch an Regentagen wohlfühlte, aber mit all den Annehmlichkeiten, die man für einen entspannten Urlaub braucht.