Künstlerin Tamara Kolb wohnt klein und fein © Oliver Wolf

Manchmal sieht man Tamara Kolb mit zwei Meter großen Leinwänden durch die Eingangstür verschwinden. Wenn die Künstlerin eine Ausstellung vorbereitet, kann es in dem Arbeitsraum ihrer 47-Quadratmeter-Wohnung schon einmal eng werden. Doch die Wahl-Grazerin liebt alles an ihren vier Wänden – die Dachschräge, die Gauben, den schlau geplanten Grundriss in dem revitalisierten Innenstadtgebäude.