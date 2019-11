Facebook

Fügt sich in den Hang: das neu gebaute Massivhaus © (c) Volker Wortmeyer

Ein Haus, in dem man Jahrzehnte des Erwachsenenlebens verbringt, gibt man nicht von heute auf morgen auf. Zu viele Erinnerungen sind damit verknüpft. Deshalb zögerten Manuela und Gerhard lange, bevor sie überhaupt in Erwägung zogen, neu zu bauen. Nach ihrer Heirat zogen sie in ein Haus im Paltental, das der Vater noch mit eigener Kraft erbaut hatte. Rund 30 Jahre sollte es dem Paar und seinen beiden Kinder ein solides Zuhause sein.