Das Goldschmiedschlössl in Übelbach © Kottulinsky/ReMax

Auf der Suche nach neuem Wohnraum tauchen auf Onlinemarktplätzen nicht nur Wohnungen und Einfamilienhäuser auf. Auch Schlösser stehen zum Verkauf. Sehr große Einfamilienhäuser, wenn man so will - etwa das Goldschmiedschlössl in Übelbach, ein ehemaliger Gewerkensitz. Im 18. und 19. Jahrhundert fanden sich am Übelbach noch Schmieden und Sensenwerke. Eines gehörte dem Hammerherrn Balthasar Schröckenfuchs, der sich 1783 ein Schlössl in josephinischem Stil erbauen ließ. Heute ist es denkmalgeschützt wie so viele in Österreich.