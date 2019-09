Facebook

Architekt Ulf Leitner auf der Terrasse © (c) oliver wolf

Was tun mit einem leer stehenden Haus, das niemand mehr braucht? Unter Mühen hatten es die verstorbenen Eltern in den Nachkriegsjahren erbaut und die Hausherrin hing an dem Gebäude. Lange kämpfte sie mit dem Entschluss, es abreißen zu lassen, fragte bei der jungen Generation nach, ob Bedarf bestand, entwarf Pläne, es zu vermieten.

Doch das Haus hätte rundum saniert werden müssen und stand außerdem zu dicht am eigentlichen Wohnhaus. So entschloss man sich schließlich, auf dem Platz einen Carport zu bauen.

Als Architekt Ulf Leitner das Grundstück zum ersten Mal sah, war er von der Fläche, die bebaut werden sollte, überrascht. Zwischen dem Wohnhaus und einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude, in dem heute eine Sauna untergebracht ist, sollten nach dem Abriss rund 120 Quadratmeter bebaubare Fläche übrig bleiben.

Einblicke in Lebensräume: Alles unter einem Flugdach Carport Architekt Ulf Leitner wurde mit dem Projekt betraut, auf dem Grund eines alten Hauses ein Carport zu bauen. Das alte Haus wurde weggerissen, doch beim Carport allein blieb es nicht. (c) oliver wolf Garage Zwischen dem Wohnhaus und der Sauna standen rund 117 m2 zur Verfügung. Gemeinsam mit der Familie plante der Architekt auf der Nordseite Carport und Garage ... (c) oliver wolf Wellness ...und auf der Südseite eine Kombination aus Freizeit- und Badebereich. (c) oliver wolf Flugdach Das V-förmiges Dach ruht auf einer verzinkten Tragkonstruktion. (c) oliver wolf Terrasse Auf der Sonnenterrasse hinter dem Wellnessbereich findet sich ein Tisch, an dem sich locker eine zehnköpfige Runde niederlassen kann. (c) oliver wolf Überdachung Das Dach führt so weit zum Wohnhaus hin, dass man bei Regen nicht nass wird, wenn man außer Haus geht. (c) oliver wolf Whirlpool Hinter Steinwänden und luftig gesetzten Lärchenholzbrettern öffnet sich ein ganzjährig nutzbarer Freizeit- und Badebereich nach Süden. Mit Whirlpool, Outdoor-Dusche und der Sonnenterrasse. (c) oliver wolf Naturstein Stainzer Gneis ist der Lieblingsnaturstein der Bauherrin - deshalb ziert er nun den Boden bis hin zur Sauna. In die Mauern eingelassen sind dezente Lichtspots. (c) oliver wolf Natürliche Materialien Kombiniert wurde der Naturstein mit Beton (mit Holzrauschalung) und luftig gesetzten Lärchenholzbrettern. (c) oliver wolf Sitzecke Die Rückseite hinter der z-förmigen Trennwand dient ganz der Entspannung und Geselligkeit. (c) oliver wolf Hagelsicher Statt auf Glas fiel die Wahl auf getöntes, hagelsicheres und günstigeres Well-Acryl. (c) oliver wolf Luftig Stickig wird es unter dem Dach nicht - auf der verzinkten Tragkonstruktion scheinen die beiden Flügel des Daches zu schweben - für eine gute Durchlüftung ist gesorgt. (c) oliver wolf Lärchenlatten Das Well-Acryldach ruht auf Lärchenlatten, mittig gibt es ein Bitumendach auf 3-Schicht-Holzplatten. (c) oliver wolf 1/13

Einen riesengroßen Bogen spannen

Also hing er einem gewagten Gedanken nach: Warum nicht den Bogen zwischen Einfamilienhaus und Sauna spannen? Unter einem großen Dach sollte nicht nur der Zweck, sondern auch das Wohlbefinden Einzug halten.

Zum Projekt Zwischen dem Wohnhaus und der Sauna wurde das alte Gebäude abgerissen und auf 117 m2 eine Kombination aus Carport/Garage und Freizeit-Bade-Bereich geschaffen. V-förmiges Dach auf verzinkter Tragkonstruktion, die Träger bestehen aus 2 L-Stahlprofilen. Well-Acryldach auf Lärchenlatten, mittig ein Bitumendach auf 3-Schicht-Holzplatten. Planung und Bauzeit: rund 12 Monate, Architekt: Ulf Leitner

Auf der Nordseite wurden also der Carport und eine Garage untergebracht. Die Rückseite hinter der z-förmigen Trennwand aber dient ganz der Entspannung und Geselligkeit. Hinter Steinwänden und luftig gesetzten Lärchenholzbrettern öffnet sich ein ganzjährig nutzbarer Freizeit- und Badebereich nach Süden. Mit Whirlpool, Outdoor-Dusche und einer Sonnenterrasse.