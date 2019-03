Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entwurf: So könnte die VillaVoon mit Giebel aussehen © Strohecker Architekten

Ein Haus aus Holz sollte es werden. So weit nichts Ungewöhnliches, könnte man meinen. Doch an der VillaVoon ist so gut wie gar nichts gewöhnlich. Dem Grazer Architekturbüro „Strohecker Architekten“ gelang mit dem Projekt ein einmaliger Wurf - ein Produkt für den Weltmarkt, das am 15. März erstmals auf der "Lebensraum" 2019 in Graz präsentiert wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.