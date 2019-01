Facebook

© Wolfgang Windsteiger

Es duftet köstlich. Seit acht Stunden schmort das Ofenbratl nun vor sich hin, gerade ist der Hausherr auf dem Weg in den Gewölbekeller, um eine Flasche Wein zu holen. Dass hier Genießer zu Hause sind, merkt man auf den ersten Blick: Der große Ofen ist das bestimmende Element in dem offenen Wohnraum. Er ragt hoch in den steilen Giebel auf. Die Kombination aus Tischherd und Kachelofen aus der Hand des Künstlers Jürgen Rajh teilt den großen, offenen Raum in Küche und Essbereich.

