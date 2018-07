Wohnporträt Ein Dom, aus Stroh gebaut

Bianca Blümel und Bernhard Sauer zeigen in Oberjeserz bei Velden, wie nachhaltig man bauen und wohnen kann - inklusive Strohdom.

Bianca, Bernhard und Tochter Lafinja vor dem selbst gebauten Dom. © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Zugegeben, der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird in letzter Zeit etwas inflationär verwendet. Aber bei Bianca Blümel und Bernhard Sauer wird er im wahrsten Sinne des Wortes gelebt beziehungsweise gewohnt. „Wir wollten immer schon in einem Naturhaus leben, das war uns von Anfang an klar“, sagen sie.