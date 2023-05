10 Gründe, warum das Garteln so gesund ist

Selbst in einem so kühlen Frühjahr wie heuer läuft das Gärtnern schon auf Hochtouren. Schmutzigen Händen, Muskelkater und Schwielen zum Trotz. Zehn gesunde Gründe, warum jeder in die Erde greifen sollte.