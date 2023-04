Romantische Elemente, moderne Strukturen oder naturnah: Geschmäcker sind verschieden. Hier können sie einmal testen, welcher Garten für Sie der beste ist. Bei jeder Frage ist nur EINE Auswahl erlaubt. Nehmen Sie am besten gleich Stift und Zettel zur Hand und schreiben Sie die Punktezahl neben Ihren Antworten mit.

1. Diese Blume mag ich besonders

a. Rose - 5 - Wie die Rosenpracht gelingt, lesen Sie hier

b. Zierlauch - 2

c. Margeriten - 4

d. Pfingstrosen - 3 - Sehen Sie hier die Infografik zur Pfingstrose

2. Dieser Strauch ist mein Favorit

a. Flieder - 5

b. Formgehölze - 2

c. Haselnuss - 4

d. Dirndlstrauch - 3

Video: Welche Fehler man bei der Gartengestaltung nicht machen sollte

3. Dieser Baum darf nicht fehlen

a. Zierkirsche - 5

b. Blauglockenbaum - 2

c. Goldregen - 4

d. Apfelbaum - 3 - Video: Wassertriebe beim Apfelbaum bändigen

4. Mein Lieblingsaccessoire

a. Rosenbogen - 5

b. Glasobjekte - 2

c. Geflochtene Beeteinfassungen - 4

d. Ziegelmauern - 3

5. Dasa bevorzugte „Grün“

a. Blumenwiese - 5

b. Englischer Rasen - 2

c. Kräuterrasen - 4

d. Blumenwiese mit Zwiebelblumen - 3

6. Wege verbinden

a. Kiesweg - 5

b. Betonplattenweg - 2

c. Rindenmulchweg - 4

d. Granitpflasterweg - 3

7. Wasser darf nicht fehlen

a. Bächlein mit Blumen - 5

b. Formales Wasserbecken/Pool - 2

c. Biotop - 4

d. Schwimmteich - 3

Punkte zusammenzählen und schon findet man den ganz persönlichen Gartenstil.