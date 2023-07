Eine neu gekaufte Engelstrompete hat einige Tage herrlich geblüht, nun aber bekommt sie nicht einmal mehr neue Knospen. Sie steht halbschattig.

Halbschattig ist das eine Problem – und vermutlich auch ein Düngermangel. Zu Zweiterem: Daturas benötigen extrem viele Nährstoffe. Am besten täglich mit ganz schwacher Düngerlösung gießen.

Kann man auf einer Tiefgarage mit nur 50 Zentimeter Erde auch Sträucher setzen? Welcher Baum wäre als Schattenbaum geeignet?

Mit 50 Zentimeter Erdaufbau ist jedes Gehölz möglich – ich würde zu einer bunten Auswahl an Blütensträuchern raten: Forsythie, Flieder, Jasmin, Hibiskus und eine Kornelkirsche. Als Schattenbaum würde ich den Seidenbaum (Albizia) wählen.

Bei meiner (ur)alten Kletterrose löst sich am dicken Stamm die Rinde – soll ich die Stelle mit Baumwachs verschmieren?

Nein, machen Sie das keinesfalls, das ist bei alten Rosen ganz normal. Eventuell mit einer sanften Wurzelbürste die lockeren Teile vorsichtig entfernen – das reicht vollkommen.

Die Blätter vom Kirschlorbeer haben Löcher. Was ist das?

Das ist die Schrotschusskrankheit. Am besten Pilzbekämpfungsmittel sprühen, mit Schachtelhalmextrakt stärken.

Meine Obstbäume haben so viele Wassertriebe, soll ich alle wegschneiden?

Offenbar wurde der Baum falsch oder zu viel geschnitten. Wenn, dann nur ein Drittel herausreißen, nicht schneiden. Das verhindert den Neuaustrieb.

Überall sind bei uns Wanzen. Die Früchte stinken dann so – was kann ich tun?

Problematisch sind vor allem die chinesischen Reiswanzen (vor allem im Osten Österreichs). Die Reiswanze hat am Schild drei weiße Punkte. So ist sie gut erkennbar. Sie beißt Paradeiser, Obst und Beeren an und macht sie ungenießbar. Bewährt hat sich das Sprühen mit Maltodextrin (ein Traubenzucker aus Mais), 2 dag auf 1 Liter Wasser mischen. Anwendung zu Mittag bei Sonnenschein. Tropfnass sprühen. Das verklebt die Flügel und die Atemöffnungen der Tierchen.

Ich möchte meine alten Rosen austauschen – muss ich die Erde wechseln?

Zuerst: Rosen werden nicht alt, gut mit Kompost und Dünger versorgen und im Frühjahr kräftig schneiden. Wiederum düngen und dann wächst die Rose wieder. Wenn man sie ersetzt, dann Erde tauschen!

Ich habe in meinem Hochbeet einen Ameisenbau. Der Salat ist schon kaputt, nun kommt der Angriff auf die Paradeiser. Was kann ich tun?

Besonders effizient ist als Abwehrmittel Kieselgur. Dieses Pulver (sieht aus wie Babypuder) wird auf den Bau und die Ameisenstraßen gestäubt. Nach starkem Regen wiederholt man das Prozedere. Die Tiere werden vergrämt und wandern ab.

Welche Pflanzen passen auf einen Südbalkon – außer Kakteen?

Da gibt’s eine ganze Menge: Pelargonien sind extrem hitzefest, dann Mittagsblumen und die große Palette an mediterranen Kräutern – wie Rosmarin, Thymian, Salbei und Oregano. Besonders robust gegen Trockenheit ist die Dachwurz.

Ich will einen Baumstumpf nicht ausgraben, sondern verrotten lassen. Wie geht das am schnellsten?

Am besten man bohrt viele tiefe Löcher ins Holz und füllt mit organischem Dünger auf. Generell den gesamten Baumstumpf dann mit Kompost abdecken und immer gut feucht halten. Dann setzt die Verrottung rasch(er) ein. Wird dennoch dauern.

Wieder einmal ein Paradeiserproblem! An der Unterseite der Früchte ist ein brauner Fleck – warum?

Das ist keine Krankheit, sondern ein Mangel an Kalzium, der bei hohen Temperaturen und unregelmäßigem Gießen auftritt. Mit organischem Volldünger versorgen, regelmäßig gießen und die Früchte nicht wegwerfen. Sie reifen aus, können verwendet werden und nur der braune Fleck muss weggeschnitten werden.

Bei unserem Amberbaum sind viele Äste abgestorben. Er wurde vor fünf Jahren gepflanzt, kaum gegossen und war zu Beginn herrlich.

Das dürfte am Boden liegen. Amberbäume vertragen Trockenheit gut, aber wenn nur Bauschutt oder nur verdichteter Boden vorhanden ist, gedeiht er nicht. Boden um den Baum großzügig und tiefgründig lockern (nicht umstechen!), organisch düngen und Kompost auftragen. Einmal pro Woche kräftig gießen.

Unser Nussbaum ist zu groß, wann kann ich ihn schneiden?

Im August ist die beste Zeit dafür. Aber nicht zu stark! Immer ableitend schneiden, das heißt, immer auf einen Seitenast – und nicht bloß Äste "amputieren".

Ist es jetzt noch sinnvoll, den Rasen zu düngen?

Ja, aber nach dem Düngen sollte es kräftig regnen, ohne dass der Dünger abgeschwemmt wird. Noch besser wäre es, wenn es auch davor schon geregnet hat, damit die Erde, wenn Sie düngen, bereits feucht ist.

Unser Oleander steht unter Dach und hat heuer keine einzige Blüte und silbrige Blätter. Wegwerfen?

Nein. Düngen, jetzt im Sommer intensiv gießen und täglich mit Wasser übersprühen. Die Pflanze ist von Spinnmilben befallen. Biospritzmittel anwenden oder (wenn möglich) ins Freie stellen, damit er immer wieder einmal abgeregnet wird. Spinnmilben gehen dann sofort zugrunde.



Was tun, wenn der Oleander silbrige Blätter bekommt? © Ms VectorPlus - stock.adobe.com

Der im Herbst gepflanzte Walnussbaum trägt neun Früchte, soll man sie entfernen?

So jungen Bäumen tut man Gutes, wenn man zwei Drittel der Früchte entfernt. Damit hat er Kraft, Wurzeln und Triebe zu bilden. Im kommenden Jahr wird er vermutlich weniger tragen, in zwei Jahren beginnt dann die Ernte bei Ihrer extrem robusten und stark tragenden Sorte.

In meinem Hochbeet hat sich ein gelber, breiartiger Belag auf der Erde gebildet.

Es handelt sich um einen Schleimpilz, die gelbe Lohblüte oder auch Hexenbutter genannt. Er ist nicht giftig, aber gilt bei uns als ungenießbar. Er wächst extrem rasch und taucht dort auf, wo Holz fault und viel Feuchtigkeit vorherrscht. Gemüse kann man essen.

Im gesamten Garten sind Ameisenbauten, Backpulver hat nicht gewirkt.

Meine besten Erfolge erzielte ich mit Kieselgur. Allerdings nur dann, wenn es nicht geregnet hat. Mehrmals den Bau einstäuben und die Ameisen verschwinden.

Der Schnittlauch wird immer dünner. Muss man die Stöcke austauschen?

Nein! Schnittlauchstöcke können sehr alt werden, wenn man sie regelmäßig mit Dünger versorgt, im Frühjahr ausgräbt und teilt und ab Mitte August nicht mehr aberntet. Also, jetzt mit Flüssigdünger versorgen.

Sind die Tomaten krank, wenn sich die Blätter einrollen? © (c) PIXATERRA - stock.adobe.com (PIXATERRA)

Meine Tomaten drehen die Blätter zusammen. Hunger? Durst? Oder krank?

Zusammengerollte Blätter bei den Paradeiserstauden deuten auf einen Stickstoffüberschuss hin. Also keinesfalls düngen, sondern weiterhin gleichmäßig mit Wasser versorgen. Beim Gießen gilt generell: Lieber alle paar Tage kräftig und dann wieder eine Pause einlegen. Das Laub nicht nass machen.

Wie lange darf ich den Rhabarber essen? Ist er nun wirklich giftig?

Giftig ist Rhabarber nicht, er enthält jetzt aber sehr viel Oxalsäure, die bei empfindlichen Menschen Magenprobleme verursachen kann. Man spürt diese Säure als Belag auf den Zähnen. Das übliche Ernteende um die Sommersonnenwende hat aber noch einen anderen Grund: Man will damit dem Stock die Chance geben, wieder Kraft fürs nächste Jahr zu tanken.

Im Schattengarten fallen Hortensien und Funkien der Schneckeninvasion zum Opfer. Die Pflanzen sehen wie nach einem Hagel aus. Schneckenkorn will ich nicht verwenden.

Da heißt es, Nützlinge fördern. Das Laub liegen lassen, damit sich Laufkäfer ansiedeln. Laubhaufen anlegen, vielleicht verirrt sich doch ein Igel in den Stadtgarten. Und wenn Schneckenkorn, dann nur eines auf Eisen-III-Phosphat-Basis. Das ist ungefährlich. Alle anderen sind hochgiftig.

Muss ich jetzt alle Rosen düngen?

Nein! Wichtig ist die Düngung bei den mehrmals blühenden Edelrosen. Wildrosen, Historische Rosen oder auch angewachsene Kletter- und Ramblerrosen müssen nicht gedüngt werden.

Ich habe Probleme bei Gurken und Zucchini, die wenige Zentimeter großen Früchte werden gelb und faulen. Ich habe schon verschiedene Sorten probiert.

Heuer ist vor allem die Kälte das Problem. Generell sollte man aber bei diesen Pflanzen die ersten zwei bis drei Fruchtansätze entfernen, damit die Pflanzen genug Wurzeln bilden können.

© Pixelmixel - stock.adobe.com

Warum fressen Schnecken vorgezogene Ringelblumen, wild aufgehende aber nicht?

Ganz geklärt ist es noch nicht, doch vermutlich sind die weichen Zellen der vorgezogenen Pflanzen ein Leckerbissen, die freiwachsenden sind dagegen robuster. Abhärten der Pflanzen im Topf im Freien hilft in vielen Fällen, dann erst an den endgültigen Standort setzen.

Fressen Weinbergschnecken die Gelege der Nacktschnecken oder doch meine Blumen?

Die Gefahr besteht nicht. Weinbergschnecken sind, wie einige andere auch, die Gesundheitspolizei und fressen Faulendes und Verwesendes. Zeitweise fressen sie die Gelege der Nacktschnecke, aber nicht bedeutsam, dennoch im Garten belassen.

Auf dem Komposthaufen tummeln sich Hunderte Nacktschnecken. Aufgeben? Absammeln ist unmöglich.

Bei mir leben im Komposthaufen wirklich viele Blindschleichen, die sind große Schneckenvertilger. Außerdem streue ich im zeitigen Frühjahr punktuell das Eisen-III-Phosphat-Schneckenkorn. Kompost ist eine unbezahlbare Kraftquelle.

Ich habe schon seit 30 Jahren Zitrusbäume, seit zwei Jahren sind sie auch im Sommer im Wintergarten, aber jetzt fallen die Früchte ab.

Im Wintergarten mangelt es an Befruchtung, daher die Abwürfe. Wenn eine Verlagerung ins Freie nicht mehr möglich ist, dann müssen Sie den Bestäuber spielen und mit einem Pinsel von Blüte zu Blüte gehen.



Was tun, wenn der Zitronenbaum seine Früchte verliert? © (c) ah_fotobox - stock.adobe.com

Warum wird bei mir die zweite Aussaat der Radieschen nichts?

Bei Radieschen muss man unbedingt darauf achten, dass man keine Frühjahrs- und Herbstradieschen im Sommer pflanzt. Die unterschiedliche Tageslänge verhindert bei den Pflanzen die Ausbildung der Knollen.

Der Weinstock trägt gut, doch die Früchte springen auf.

Das ist ein Zeichen für unregelmäßige Wasserversorgung. Weinstöcke brauchen eigentlich nicht gegossen werden, weil ihre Wurzeln tief in den Boden reichen. Setzen Sie mit den Wassergaben einfach aus.

Der Hochsommer ist da. Gießen. Nun ist die Zeit des intensiven Gießens. Viele Probleme mit Krankheiten und Schädlingen tauchen auf, wenn die Pflanzen gestresst sind – auch durch Trockenheit.