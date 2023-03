Seit gestern, exakt 22.24 Uhr, ist Frühling – auch im Kalender. Nun dreht sich wieder alles um den grünen Hauptdarsteller Garten. Dieser ist im Schnitt 307 Quadratmeter groß, Hobby-Gärtnerinnen und -gärtnern verbringen hier nun rund vier Stunden täglich und das ist ihnen 599 Euro pro Jahr wert. Damit sich das auch ausgeht, sind Frau und Herr Österreicher durchaus bereit, in anderen Bereichen Abstriche zu machen. So wird beispielsweise bei Kleidung, Freizeitaktivitäten oder auch beim Urlaub der Sparstift angesetzt, um sich vielleicht noch einen Rhododendron oder ein Zitronenbäumchen mehr zu gönnen. All diese Fakten zeigen eine aktuelle Umfrage des Gartencenters Bellaflora. Video: Karl Ploberger verrät die Gartentrends 2023