Vögel können Glasflächen an Gebäuden häufig nicht richtig erkennen und fliegen dann dagegen – was mitunter tödlich endet. Doch was kann man unternehmen, um das zu verhindern?

Es ist wunderschön, zu beobachten, wie sie sich ums Vogelhäuschen tummeln oder in lichte Höhen schwingen. Doch leider werden für die gefiederten Begleiter großflächige Glasfronten immer wieder zur tödlichen Falle, denn in Europa verunglücken jährlich viele Millionen Vögel aufgrund von Kollisionen mit Glasflächen. Doch wie kann man Glasfronten vogelsicher gestalten? Die Vogelschutzorganisation "Bird Life Österreich" gibt folgende Tipps. Greifvogelsilhouetten als Aufkleber sind zwar eine beliebte Lösung, sie werden aber nicht als mögliche Feinde wahrgenommen, da sie einen viel zu kleinen Teil der Glasfläche bedecken. Sie sind daher wirkungslos © (c) Tobias - stock.adobe.com Sollte man sich für Aufkleber an der Scheibe entscheiden – zum Beispiel ein Muster, das aus mehreren Streifen besteht, denn Greifvogel-Aufkleber werden von Vögeln nicht als Feind erkannt –, sollte man sie außen auf die Scheibe kleben. Das zeigt eine aktuelle Studie. Für die Untersuchung testeten die Wissenschaftler des William & Mary"s Institute for Integrative Conservation im US-Bundesstaat Virginia verschiedene Aufkleber und Folien. Mit sehr feinen Netzen wurde dabei sichergestellt, dass keine Vögel verletzt wurden.