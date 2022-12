Was kann man unternehmen, damit der Christbaum auch nach seinem großen Auftritt am Heiligen Abend eine gute Figur macht? Hilft es zum Beispiel ihn jeden Tag zu übersprühen, damit die Nadeln länger halten? Biogärtner Karl Ploberger verrät, wie man den Christbaum am besten frisch hält: "Steht der Baum in einem warmen Zimmer ohne Wasservorrat im Ständer, wird sich kaum etwas ändern. Wichtig ist in erster Linie das frische Anschneiden des Baumes und dass das Wasser fast täglich nachgefüllt wird, denn ein großer Baum verdunstet bis zu fünf Liter Wasser am Tag."

Übrigens: Der Christbaum kann nach seinem großen Auftritt auch im Garten gut verwertet werden: die Äste abschneiden und als Sonnenschutz auf die Rosen legen. Im Frühjahr dann häckseln und kompostieren.