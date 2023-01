Ihr letzter grüner Wohnungskollege ist verdurstet? Oder gar ertrunken? Bevor Sie sich nun nach attraktiven Alternativen aus Plastik umsehen, sei Ihnen dieser kleine Ratgeber ans Herz gelegt. Denn auch unter Pflanzen gibt es Überlebenskünstler, die Ihnen den einen oder anderen Fehler verzeihen. Pflanzenexperte Josef Edler aus Graz hat ein „Best-of unverwüstlich“ zusammengestellt.

All diese Pflanzen eint, dass sie keine Sonnenanbeter sind und man sie auch in relativ schattige Ecken stellen kann. Edler: „Das heißt natürlich nicht, dass sie im letzten finsteren Winkel oder in einem dunklen Regal gut gedeihen können.“ Neben dem Standort ist natürlich das Gießen ein zentraler Faktor beim Wohlbefinden einer Pflanze. Hier die schlechte Nachricht zuerst: Es gibt kein Patentrezept, das man bei allen Pflanzen anwenden kann. Der Fachmann rät: „Schauen Sie sich die Pflanze an. Welche Farbe hat sie? Wie wirken die Blätter auf Sie? Notfalls hilft ein Wasserstandsanzeiger.“ Oft meine man es beim Gießen auch viel zu gut. „Deswegen sollte man sich beim Kauf auch wirklich beraten lassen“, so der Experte.