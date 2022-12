Sobald die Ernte vorüber ist, gilt es, die Ausbeute ins Trockene zu bringen. Aber kann man hier eigentlich etwas falsch machen? Ja, worauf es bei der Winterlagerung zu achten gilt, verraten die Experten von "Natur im Garten". Das Winterlager sollte zuerst einmal nicht staubtrocken sein, damit das Gemüse auch knackig bleibt. Für Wurzelgemüse sind kühle, luftfeuchte Erdkeller ideal. Alternativ hilft auch eine Erdmiete (mit Stroh isolierte und Hasendrahtgitter geschützte Erdgrube) oder ein speziell ausgestattetes Frühbeet im Garten. In trockeneren, modernen, aber kühlen Kellern hilft der Einschlag in leicht feuchten Sand, der bei Bedarf neu befeuchtet wird.

„Nur unbeschädigtes Gemüse kann eingelagert werden. Deshalb wird Wurzelgemüse an einem trockenen Tag vorsichtig mit der Grabgabel aus dem vorher rundherum gelockerten Boden gehoben, noch kurze Zeit in der Sonne zum Trocknen liegengelassen und nicht gewaschen. Der Erdfilm schützt vor Austrocknung. Der grüne, krautige Teil wird vor dem Einlagern abgedreht und entfernt.“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Was muss wie gelagert werden?